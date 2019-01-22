В Дагестане назначен новый замруководителя администрации главы региона

Махачкала, , 08:33 — REGNUM Первое кадровое изменение произошло в штате правительства Дагестана в 2018 году: Нюсрет Омаров назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства республики Владимира Иванова. Соответствующий указ от 21 января подписал глава региона Владимир Васильев, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

В мае 2018 года Нюсрет Омаров был объявлен одним из победителей республиканского конкурса по формированию резерва управленческих кадров. Спустя два месяца он был утверждён на должность руководителя организационно-проектного управления администрации главы и правительства Дагестана.

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Напомним, должность, которую занял Омаров, стала вакантной после задержания 21 сентября 2018 года экс-заместителя руководителя администрации Исмаила Эфендиева по подозрению в превышении должностных полномочий. В середине декабря он решением Верховного суда Дагестана был отпущен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM , в конце декабря 2018 года председатель правительства Дагестана Артем Здунов назначил себе нового советника Игоря Губайдуллина и помощника Рамиля Кадырова.

Губайдуллин более шести лет проработал в разных должностях в министерстве экономики Татарии, а с февраля 2018 года занимал пост советника министра экономики и территориального развития Дагестана. Кадыров ранее занимался предпринимательской деятельностью в сфере предоставления услуг по перевозкам.

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