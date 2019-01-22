Кедми: «Приезд Порошенко в Израиль — это позор для моей страны»

Москва, , 07:36 — REGNUM В Израиле тоже есть личности вроде премьер-министра Украины Владимра Гройсмана и прочих, иначе бы не было позора приезда президента Украины Петра Порошенко в Израиль, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Сам приезд Порошенко в Израиль — это позор и для моей страны, и для тех, кто его принимает. Это уже не первый раз, и, к сожалению, не последний. И если вы думаете, что такие явления, как Быков и как Гройсман могут быть только вне Израиля, в Израиле тоже такие есть. Народ, он тот же самый народ. Один раз эта мерзость появляется у вас и у нас, к сожалению, не в первый раз», — заявил Кедми.

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Порошенко посетил с официальным визитом Израиль с 20 по 21 января, где встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином, где заявил о желании подписать соглашение о свободной торговле.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко встретился с президентом Израиля