СМИ: Курдское население изгоняется из иракского Киркука

Киркук, Ирак, , 07:39 — REGNUM Курдское население, проживающее в спорной провинции Киркук протестуют против выселения, сообщает 22 января Rudaw.

Жителям пришли уведомления о том, что они должны освободить территорию для Северной нефтяной компании. В случае отказа за дело возьмутся сотрудники правоохранительных органов.

«Они предупредили нас, что мы должны уйти. Я пожилая женщина. Куда мне идти со всеми моими болезнями? У меня нет ничего кроме моей комнаты», — пожаловалась жительница провинции.

Напомним, в октябре 2017 года спорная провинция Киркук перешла под контроль центрального правительства. Сразу же началась компания по арабизации региона: многие курдские семьи под различными предлогами вытесняются из провинции.

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