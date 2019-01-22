Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности в России

Москва, , 07:26 — REGNUM Глава «Роснано» Анатолий Чубайс признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в дискуссии, касавшейся бедности в России. Спор между Чубайсом и Захаровой развернулся в соцсети Facebook.

Сначала Захарова прокомментировала утверждение Чубайса о том, что «Россия — страна бедная». Дипломат напомнила, что Чубайс десятки лет находился в правительстве и занимал высокие должности в отечественной экономике и промышленности, следовательно, ему и стоит адресовать вопрос о бедности населения.

Читайте также: Поклонская включилась в атаку на Чубайса на просторах соцсетей

В дальнейшем стороны обменялись репликами о состоянии экономики в конце 1990-х — начале 2000-х годов. В конечном итоге Чубайс обвинил оппонента в подтасовках и заявил, что «сдается».

"Вы победили! Барабанная дробь!» — написал Чубайс.

Захарова отметила, что, хотя в плен такого противника «брать не хочется», его «капитуляция принята».

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя дискуссию Захаровой и Чубайса, также указал на ответственность последнего за дефолт 1998 года.

Читайте также: Пушков призвал Чубайса признать «свой вклад в бедность народа»

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова показала Чубайсу его «экономические достижения»