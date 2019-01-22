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Президент Судана обвинил в протестах диверсантов

Политика

Протесты в стране продолжаются уже больше месяца

Хартум, 22 января 2019, 07:25 — REGNUM  Президент Судана Омар Аль-Башир обвинил иностранных диверсантов в гибели протестующих против правительства в стране, сообщает CNN Africa.

В воскресенье 20 января президент сообщил, что были задержаны диверсанты, «которых проинструктировали внедриться в ряды протестующих и убивать их, разжигать конфликт, подстрекать мятежи и разрушать страну». Башир призвал диверсантов уважать желания народа на предстоящих выборах в 2020 году.

«Граждане Судана сами выбирают власть, решение будет сделано на выборах в 2020 году, до этого момента у нас есть еще год, и только через год граждане решат, кто будет управлять Суданом», — заявил Башир.

Протесты против правительства Башира начались 19 декабря. Правительство подтвердило гибель 24 человек в ходе протестов.

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