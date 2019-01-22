Украина потеряла места в комитете ПАСЕ по снятию антироссийских санкций

Брюссель, , 07:13 — REGNUM Введение нового регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) привело к тому, что представитель Украины не попал в комитет организации, работающий над снятием антироссийских санкций. Об этом пишет 21 января «Европейская правда».

Согласно новому регламенту, в комитетах ПАСЕ число представителей стран-членов организации не должно превышать двух человек. Поскольку от Украины в соответствующем комитете находились четверо представителей, все они выведены из состава. Теперь Украине придется выдвигать новых кандидатов.

Следует отметить, что в комитете ПАСЕ по выбору судей сложилась аналогичное положение. Теперь вместо четверых украинских представителей Киеву придется выдвинуть двух.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что документы ПАСЕ, ущемляющие российских дипломатов в правах, противоречат уставу самого Совета Европы.

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