Иракские курды призвали Багдад придерживаться выполнения бюджета

Багдад, , 07:19 — REGNUM Основные партии Иракского Курдистана призвали правительство в Багдаде придерживаться выполнения бюджета, после того как он будет утвержден законодателями, сообщает 22 января Kurdistan.ru.

К призыву присоединились представители Демократической партии Курдистана, Патриотического союза Курдистана, а также четыре другие партии, представленные в законодательном органе курдской автономии.

Курдские делегаты провели встречу с вице-спикером иракского парламента Башаром Хададом, где и высказали свои пожелания. Подобные встречи планируется проводить регулярно.

Напомним, Иракский Курдистан имеет широкую автономию в рамках Ирака, тем не менее многие вопросы требуют согласование с Багдадом. В частности, Эрбиль получает финансирование из общегосударственного бюджета. Этот вопрос регулярно становится предметом конфликта между курдами и официальным Багдадом.

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