Турция просит у РФ второй шанс, в РФ решается вопрос c газом: Радио REGNUM

Москва, 22 января 2019, 08:00 — REGNUM
- Турция рассчитывает на согласие России по новой буферной зоне в Сирии;
- 628 млн рублей выделит Минобрнауки на поиск опасной информации в сети;
- ГД рекомендованы инициативы против фейков и оскорбления госвластей;
- Вопрос списания долгов за газ прокомментировали в Кремле;
- В Госдуме предлагают полнее раскрыть определение «социальное государство».
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