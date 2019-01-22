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Еврокомиссия недовольна Кипром из-за выдачи «золотых паспортов»

Политика

Несмотря на то, что эти схемы страны используют легально, ЕК считает их небезупречными

Еврокомиссия недовольна Кипром из-за выдачи «золотых паспортов»
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Кипра

Брюссель, 22 января 2019, 05:57 — REGNUM  Риск коррупции, уклонения от налогов и отмывания денег несет в себе выдача властями Кипра, Мальты и Болгарии паспортов, а также представления вида на жительства в обмен на значительную сумму, считают в Европейской комиссии, сообщает Reuters.

Уточняется, что ЕК изложила свои претензии в отчете, который будет зачитан 23 января. Упоминаются условия, на которых Кипр, Мальта и Болгария предоставляют возможность получить гражданство за деньги (€1—2 млн).

Несмотря на то, что эти схемы страны используют легально, ЕК считает их небезупречными, поскольку они якобы должным образом не учитывают происхождение имущества граждан, желающих получить паспорт страны.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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