Отец Бутиной заявил, что его дочь не выходит на связь

Москва, , 04:38 — REGNUM Гражданка России Мария Бутина, арестованная в июле 2018 года в США и содержащаяся в американской тюрьме, уже неделю не выходит на связь с родственниками, заявил ее отец Валерий Бутин в интервью «Известиям».

По его словам, это нельзя считать случайностью, которая могла бы возникнуть исключительно из-за технических неполадок. Он подчеркнул, что его дочь не выходит на связь уже более семи дней.

Валерий Бутин добавил, что в последний раз, когда он общался с Марией, температура в ее камере достигала +15 градусов. Он переживает, что из-за низкой температуры у нее может обостриться артрит.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Валерий Бутин заявил, что не может связаться с дочерью, однако сама Мария может позвонить матери.

По его словам, на тот момент проблемы со связью были обусловлены техническими неполадками. Он добавил, что тогда Марию Бутину выпустили из одиночной камеры, в которой она находилась в течении нескольких месяцев.

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