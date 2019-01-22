«Своя колея». Лётчику-испытателю вручили премию за сложную посадку самолета

Москва, , 04:20 — REGNUM Премия «Своя колея» вручена российскому летчику-испытателю Владимиру Иринархову за безопасную посадку самолета с отказавшим шасси, передает телеканал «Звезда».

Премию вручил российский министр обороны Сергей Шойгу. На момент аварии Иринархову исполнилось 73 года.

«Я просто делаю свою работу, а во время работы случается всякое», — сказал летчик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в конце апреля в московском аэропорту. Самолет был успешно посажен, несмотря на то, то у него заклинило переднюю стойку шасси.

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