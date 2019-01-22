WSJ: Разведки США и КНДР ведут консультации уже десять лет

Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Сотрудники ЦРУ и разведывательные службы Северной Кореи на протяжении десяти лет проводят некие секретные консультации, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Газета утверждает, что на протяжении десяти лет между разведслужбами США и КНДР существовал секретный канал связи, позволявший поддерживать контакт и помогавший в освобождении задержанных граждан этих стран. Также, как сообщает газета, в том числе и благодаря этому каналу состоялась встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в 2018 году в Сингапуре.

Подчеркивается, что одно время контакты между разведслужбами были приостановлены во время президентского срока Барака Обамы. Позже эти каналы возобновил Майк Помпео после назначения на должность главы ЦРУ в январе 2017 года. Отмечается, что этот канал связи помог организовать поездку Помпео в КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января агентство Bloomberg сообщило, что следующая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме. Ранее, 19 января, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча между лидерами США и КНДР может состояться в конце февраля 2019 года.

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