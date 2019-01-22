Экс-глава Starbucks задумался о борьбе за пост президента США

Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Бывший глава сети кофеен Starbucks Говард Шульц не исключает возможности участия в качестве кандидата в выборах президента США в 2020 году, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в окружении Шульца.

По данным телеканала, Шульц ранее неоднократно выступал с резкой критикой действующего президента США Дональда Трампа. С другой стороны, как отмечает CNN, он критиковал и представителей Демократической партии Соединенных Штатов за крайне либеральную позицию.

В случае своего участия в выборах Шульц планирует выдвинуться в качестве независимого кандидата.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января сенатор от Демпартии США от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд заявила о желании участвовать в президентской гонке в 2020 году. Ранее о намерениях участвовать в выборах в качестве кандидата заявил другой член Демпартии — 44-летний потомок мексиканских иммигрантов Хулиан Кастро.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатор от Нью-Йорка решила бороться за пост президента США