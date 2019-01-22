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Японский премьер-министр приехал в Москву для переговоров с Путиным

Политика

Это будет 25-я по счету встреча Путина и Абэ

Москва, 22 января 2019, 03:41 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал НТВ.

Сообщается, что вместе с Абэ и его супругой в Москву прибыла и большая делегация представителей Японии, а также пул из 80 журналистов. Переговоры Абэ и Путина намечены на 22 января. Как подчеркивает пресс-служба Кремля, стороны намерены обсудить перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы по заключению мирного договора между странами. Эта тема будет главной на предстоящих переговорах.

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Переговоры пройдут в два этапа — в узком и расширенном составах. После этого будет выпущено официальное заявление для прессы. Отмечается, что это будет 25-я по счету встреча Путина и Абэ.

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Российско-японские отношения
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