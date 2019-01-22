Убийство мэра Гданьска. Задержан глава охраны «Православного Рождества»

Гданьск, Польша, , 03:12 — REGNUM Глава главу охраны концерта «Православное Рождество», на котором произошло нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича, задержан, сообщает польская прокуратура в Twitter.

Задержание проведено в рамках расследования уголовного дела об убийстве Адамовича, которое произошло 13 января. Главу охраны подозревают в том, что он обманул полицейских, заявив, что Стефан В. (подозреваемый в убийстве) попал на концерт, представившись представителем СМИ.

Напомним, Адамович получил смертельное ранение ножом на благотворительном вечере 13 января. Во время речи на сцену поднялся человек, который трижды ударил мэра Гданьска ножом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, похороны Адамовича состоялись 19 января. Проститься с ним пришли порядка 45 тысяч человек. На похоронах присутствовал польский президент.

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