Додон отказался от участия в выборах в Молдавии

Кишинёв, , 03:06 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон решил не баллотироваться в депутаты парламента страны на выборах 24 февраля по спискам Партии социалистов, как планировал сделать ранее. О своем решении Додин сообщил в специальном обращении к гражданам Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Додон подал это как свое собственное «ответственное решение», хотя ранее он как раз высказывал намерении участвовать в выборах, однако представители правящей Демпартии в лице премьера Павла Филипа и спикера парламента Андриана Канду по сути запретили ему делать это.

Теперь Додон говорит, что «молдавский народ избрал его в качестве президента страны, и он обязан достойно исполнить свой долг перед ними, не отдаляясь и не отвлекаясь от своей должности». Президент пообещал проводить «активную внутри‑ и внешнеполитическую деятельность по решению вопросов стратегического развития страны».

«Я не буду участвовать в парламентской кампании и не буду претендовать на должность депутата. Но все это время, моя моральная и политическая поддержка будет на стороне команды и партии которая меня выдвинула на президентских выборах 2016 года и поддерживала в течение последних 2 лет все президентские инициативы — это Партия Социалистов Республики Молдова», — заявил Додон.

Он считает, что выборы 24 февраля 2019 года — шанс вернуть Молдавию на путь устойчивого и безопасного развития, восстановить легитимность высшей законодательной власти в стране и сменить правящих политиков. «Я ещё раз заверяю всех, что приложу все усилия в качестве президента страны для обеспечения внутреннего консенсуса, мира, стабильности и проведения сбалансированной внешней политики в интересах Республики Молдова», — подвел итог Игорь Додон.