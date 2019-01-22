Британский политик Найджел Фарадж готов довеcти Brexit до конца

Лондон, , 02:51 — REGNUM Британский политик, экс-глава Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж заявил о готовности создать новую партию, состоящую из активистов UKIP, для спасения Brexit, сообщает телеканал BBC.

Фарадж подчеркнул, что не может бездействовать, когда подрывается процесс выхода Великобритании из состава ЕС. Он считает наиболее вероятным вариантом развития события приостановку действия 50-й статьи Лиссабонского договора, устанавливающей сроки выхода страны из Евросоюза. Также он заявил, что в Великобритании могут провести повторный референдум по Brexit.

При таком развитии событий Фарадж, по собственным словам, готов снова войти в политику в качестве лидера новой партии сторонников Brexit. Как отмечает BBC, экс-однопартиец Фараджа Кэтрин Блэйклок уже подала документы на регистрацию новой партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Найджел Фарадж вышел из партии UKIP. Как он заявил, на политическом поле Великобритании есть место для партий, поддерживающих Brexit, но UKIP его занимать не собирается.

Читайте ранее в этом сюжете: Найджел Фарадж вышел из британской Партии независимости