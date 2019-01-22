Власти Чечни: Вокруг региона ведутся политические игры

Грозный, , 02:06 — REGNUM Разговоры вокруг ситуации со списанием долгов за газ ведутся в рамках политических игр, заявил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Комментируя вопрос о списании жителям Чечни девяти миллиардов рублей долга, чеченский министр отметил, что регион имеет и свою историю, и свою специфику. Специфика касается не каких-то особенных прав, которые якобы есть у региона.

«Только нужно понимать, что так называемая труба, когда в Чеченской Республике не было тепла, когда Чеченская Республика не пользовалась этим газом, вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже, то как бы Чеченская Республика в данном случае за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна», — сказал Умаров.

Он отметил, что есть те, кто играет в политические игры, и, когда говорят о Чечне, то поднимается тема не только энергоресурсов. Хотя в других регионах тоже «прецедентов немало, когда кому-то чего-то списывают, и когда этим довольны одни и недовольны другие».

«Просто Чеченская Республика, я еще раз повторяю, продолжает все-таки оставаться, к сожалению великому, притчей во языцех, — отметил Умаров. — И, думаю, что любой регион РФ имеет право на какие-то справедливые решения либо со стороны прокуратуры, либо со стороны других ветвей власти».

Министр подчеркнул, что Чечне «не списывают ничего того, чего мы действительно должны». Он сказал, что в российской бюджетной политике по отношению к этому региону «очень много несправедливого», и об этом уже говорил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, 16 января стало известно, что заводской районный суд Грозного принял решение о списании девяти миллиардов рублей безнадежной к взысканию задолженности жителей региона за газ. Из ряда регионов прозвучали призывы списать долги аналогичным образом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января в пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос «чрезвычайно сложный» и требует детального рассмотрения.

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