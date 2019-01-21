Понедельник, 21 Января 2019 года
23:26:17 МСК

Греческие власти обвиняют в шпионаже гражданина Великобритании

Политика

Арестованный является сотрудником «благотворительной организации, помогающей беженцам»

Афины , 21 января 2019, 23:26 — REGNUM  Власти Греции предъявили обвинение в шпионаже греческому военному и гражданину Великобритании, ранее арестованным на границе с Турцией, 21 января передает агентство Associated Press.

Обвинение было выдвинуто в суде города Орестиада. Сообщается, что у двоих мужчин, арестованных в пограничном районе Эврос за незаконный въезд в охраняемую военную зону, были обнаружены фотографии военных объектов.

Известно, что британский гражданин является сотрудником «благотворительной организации, помогающей беженцам». Район Эврос является главным пешим маршрутом проникновения нелегальных мигрантов из Турции в Грецию.

Читайте также: В Германии задержан подозреваемый в шпионаже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить