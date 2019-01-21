Греческие власти обвиняют в шпионаже гражданина Великобритании

Афины , 21 января 2019, 23:26 — REGNUM Власти Греции предъявили обвинение в шпионаже греческому военному и гражданину Великобритании, ранее арестованным на границе с Турцией, 21 января передает агентство Associated Press.
Обвинение было выдвинуто в суде города Орестиада. Сообщается, что у двоих мужчин, арестованных в пограничном районе Эврос за незаконный въезд в охраняемую военную зону, были обнаружены фотографии военных объектов.
Известно, что британский гражданин является сотрудником «благотворительной организации, помогающей беженцам». Район Эврос является главным пешим маршрутом проникновения нелегальных мигрантов из Турции в Грецию.
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