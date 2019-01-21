Перед судом в Кении предстали новые подозреваемые по делу о теракте в отеле

Найроби, , 23:12 — REGNUM Перед судом в Кении предстали ещё четверо подозреваемых по делу о нападению на отель Dusit D2 в Найроби, 21 января передает агентство Associated Press.

В ходе заседания суд в Найроби избрал подозреваемым меру пресечения: трое из них арестованы на 30 дней, один — на десять дней, до завершения следствия и вынесения приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января перед судом предстали шестеро исламистов, которых подозревают в причастности к атаке в Найроби, унесшей жизни 21 человека.

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