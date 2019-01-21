В ГД услышали от министра ЖКХ осторожную поддержку списания долгов за газ

Москва, , 21:11 — REGNUM Министр строительства России Владимир Якушев считает разумной идею о том, что коммунальным компаниям необходимо повысить собственную дисциплину при взыскании долгов с потребителей своих услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил депутат Госдумы Олег Шеин в ходе встречи министра с представителями фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

«Я спросил министра, как он относится к тому, чтобы был принят закон, который избавит людей перед необходимостью что-то доказывать», — заявил Шеин.

«Прозвучало примерно следующее: люди не должны доказывать, если речь идёт о просроченной задолженности. Что коммунальным компаниям необходимо учиться уметь судиться в предусмотренные трёхлетние сроки, и ситуация, при которой они потом начинают предъявлять задолженность в условиях, когда до этого ни слова не было, — не является нормальной. И прозвучала понятная фраза о том, что всё-таки долги — это, конечно, неправильно, ибо должники, получается, за счёт добросовестных потребителей живут, и добросовестные потребители оплачивают их коммунальные услуги. Что, собственно, не противоречит и тому, что говорим мы», — пояснил он.

По его словам, «Справедливая Россия» в полной мере поддерживает такую логику решения проблемы. Аналогичные эпизоды с закредитованностью жителей сейчас имеют место, например, и в Санкт-Петербурге — по этому случаю есть заявление пяти фракций, в том числе «Справедливой России», — похожий случай наблюдается и в Астрахани, отметил депутат.

«Мы, «Справедливая Россия» эту логику поддерживаем, потому что коммунальным монополистам нужно своевременно судиться с неплательщиками, а если не судились — то кто виноват, что задолженность просроченная? Коммунальщикам надо учиться подавать иски своевременно», — указал Шеин.

«Поскольку не прозвучало фраз, что давайте подождём решения суда окончательного или, как бывает, что размышляем, это новая ситуация — прозвучали вещи, которые, с моей точки зрения, можно охарактеризовать как осторожную поддержку», — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Госдумы Олег Шеин заявил о том, что министр строительства России Владимир Якушев поддержал позицию фракции в части списания долгов по «чеченскому прецеденту».

Напомним, что Заводской районный суд города Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность за газ жителей Чечни в размере более 9 млрд рублей. По примеру Чечни аналогичные просьбы стали выдвигать и другие регионы.

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