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Жертвами атаки на центр спецназа в Афганистане стали 126 человек — Reuters

Политика

«Нам сказали не публиковать числа погибших. Очень неприятно скрывать факты»

Кабул, 21 января 2019, 20:58 — REGNUM  По неофициальной информации, число жертв атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на учебный центр спецназа афганской армии к западу от Кабула составляет 126 человек, 21 января передает агентство Reuters.

«У нас есть информация о том, что в результате взрыва внутри военного учебного центра погибли 126 человек, среди погибших восемь бойцов спецназа… Нам сказали не публиковать числа погибших. Очень неприятно скрывать факты», — сообщил журналистам представитель минобороны Афганистана на условиях анонимности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковало военную базу армии Афганистана к западу от Кабула. Официально сообщалось о гибели 12 военных. Боевики заявляют об уничтожении 190 бойцов афганской армии и спецслужб.

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