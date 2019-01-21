Армения избрала парламент без оппозиции

Армен Ханбабян, , 20:02 — REGNUM

Внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в Армении 9 декабря, не принесли сенсаций. Блок «Мой шаг», возглавляемый харизматичным премьером Николом Пашиняном, одержал более чем убедительную победу, набрав более 70% голосов. На второе место ожидаемо вышла партия «Процветающая Армения», ведомая богатейшим бизнесменом страны Гагиком Царукяном. На третьей позиции — партия «Просвещенная Армения» во главе с близким соратником Пашиняна по «бархатной революции», выпускником Московского института коммерции и права 37-летним Эдмоном Марукяном.

Хотя показатели блока «Мой шаг» оказались на 10% ниже, чем на недавних выборах Совета старейшин Еревана, это никак не повлияет на тот факт, что глава исполнительной власти отныне будет полностью контролировать также и власть законодательную, что налагает на него огромную ответственность. Впрочем, об этом далее. Пока же отметим, что экс-правящая Республиканская партия Армении (РПА) в новый парламент не попала, что также не является сенсацией. Забавно, однако, что за нее отдали голоса лишь около 59 тыс. избирателей, в то время как номинально по положению на январь 2017 года в партии состояло 158 тыс. 406 человек. И это является одним из наилучших подтверждений того, что на самом деле любые показатели, планы, широковещательные обещания и пр. были одной сплошной имитацией, не имеющей ничего общего с реальностью. Как считают некоторые пользователи соцсети «Фейсбук», республиканцы набрали столько голосов, сколько набирали всегда, а все остальное в прежние времена было обычной «накруткой».

На сей раз выборы прошли «справедливо и прозрачно», что признали даже проигравшие республиканцы, сразу же поздравившие победителей. Важно, что такую же оценку дали выборам и зарубежные наблюдатели. Так, находившийся в составе мониторинговой миссии СНГ член ЦИК России Николай Левичев, в частности, заявил: «Главный вывод, который я хочу подчеркнуть, — результаты выборов, безусловно, являются достоверными». Однако избирательная система нуждается в некоторых улучшениях, с чем, заметим, полностью согласна и новая власть. (Кстати, именно республиканцы, будучи парламентским большинством, провалили предложенные правительством Пашиняна изменения в Избирательный кодекс, что сыграло с ними злую шутку. Ведь эти изменения, помимо прочего, предусматривали снижение проходного барьера для партий с 5 до 3 процентов, и будь они приняты, РПА оказалась бы в Нацсобрании.) Высокую оценку выборам дали и наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ, руководитель которых, Урсула Гацек, заявила, что «в Армении по сей день не было таких выборов», а самые острые моменты предвыборного марафона «оставались в допустимых условиях оживленной предвыборной кампании».

Итак, премьер Никол Пашинян и его команда получили огромный кредит доверия. И очень важно, как они его используют. От этого, как отмечают не только эксперты, но и многие простые граждане, зависит, как долго будет управлять страной лидер «бархатной революции». Вопрос тем более актуален, что в новом Национальном собрании практически нет оппозиции. Правда, тот же Марукян уже объявил, что именно «Просвещенная Армения» станет ведущей оппозиционной силой, однако верится в это с трудом — как-никак, именно эта партия была одной из движущих сил произошедших перемен. И даже если между соратниками возникнут разногласия, что совсем не исключено, в стратегических вопросах они так или иначе продолжат быть единомышленниками. А уж в то, что роль оппозиции сможет играть «Процветающая Армения», не верит никто. Кстати, и сам Царукян подобного рода заявлений не делает, упирая больше на то, что, в первую очередь, станет вести деятельность, способствующую развитию национальной экономики. Впрочем, даже если представить, что указанные политические силы неожиданно превратятся в серьезную оппозицию, это никак не скажется на деятельности премьера и правительства, так как блок «Мой шаг» располагает в Нацсобрании абсолютным большинством мандатов.

Очевидно, что с первых же дней формирования нового парламента и правительства задачей властей должна стать коренная реформа экономических отношений в стране и действенная поддержка малого и среднего бизнеса. Прекрасно понимая это, Никол Пашинян сразу после подведения итогов голосования объявил, что «бархатная революция» переходит в следующую стадию — революцию «экономическую». По сути, это должно вылиться в существенные перемены законодательства, которые, во-первых, расширят возможности для ведения предпринимательства, а во-вторых, создадут гарантированные условия для привлечения зарубежных инвестиций. Последнее имеет критически важное значение, поскольку без привлечения существенных средств извне экономическая ситуация вряд ли ощутимо изменится. Ну и, разумеется, должна с прежней активностью продолжаться борьба с коррупцией (что изначально было важнейшим «козырем» реформаторов).

В отличие от перемен в экономике, которые по определению не могут произойти в мгновение ока, некоторые начальные шаги правительства, скорее всего, последуют уже в ближайшее время. В частности, Пашинян обещает кардинально сократить число министерств и количество чиновников, многие из которых, кстати, получили свои места по блату или за взятки. И это можно только приветствовать, но… Дело в том, что наряду с иными министерствами, видимо, будет упразднено и министерство диаспоры. Взамен будет открыто небольшое подразделение в МИД. На наш взгляд, это стало бы не лучшим решением. Действительно, работа доселе существующего миндиаспоры вызывает очень много вполне справедливых нареканий. Доказывать это нет нужды — российские армяне и сами прекрасно знают, что данная структура их вопросами практически не занимается. То же самое могут сказать и наши соотечественники в США, Европе, Южной Америке, на Ближнем Востоке… В самом деле, нельзя же считать серьезной деятельностью участие министерских чинов в тех или иных мероприятиях протокольного или культурного характера. Но означает ли это, что сама структура бесполезна? Думается, что при правильном подходе министерство диаспоры могло бы не только сохраниться в составе правительства, но и стать одним из важнейших государственных ведомств страны — подобно министерствам обороны и иностранных дел. И работа его должна носить не только и не столько культурно-просветительский характер (важность чего никто не отрицает), но в первую очередь способствовать развитию торгово-экономических связей Армении со странами, где живет немалое число наших соотечественников. Потому что если уж говорить об инвестициях в национальную экономику, то очевидно — роль «первых ласточек» тут сыграют именно бизнесмены из диаспоры. И если их опыт окажется успешным, только тогда вслед за ними потянутся и другие серьезные предприниматели.

Нынешнее положение Армении таково, что любые реформаторские планы так или иначе упираются в проблематику регионального и шире — международного характера. Здесь, на первый взгляд, особых изменений ожидать как бы не следует. И сам премьер Пашинян, и упомянутый Эдмон Марукян не раз выступали с заявлениями о том, что Ереван намерен вести сбалансированную внешнюю политику. Будучи членом ОДКБ, Армения не стремится в НАТО, хотя принимает участие в ряде международных миротворческих миссий, в том числе и под эгидой Североатлантического альянса, сказал Пашинян на своей первой поствыборной пресс-конференции для иностранных журналистов. Будет продолжен курс на укрепление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. А по словам Марукяна, которого цитирует «Sputnik Армения», «у нас (с Пашиняном. — А.Х.) изначально был консенсус по поводу того, что наш блок не является прозападной силой… Мы всегда говорили о том, что мы за нормальные отношения с Россией. За то, чтобы наши стратегические отношения не создавали вопросов ни в Армении, ни в России». Кстати, будучи в составе делегации Армении в ПАСЕ, Марукян сказал, что армянская сторона «выступает за возвращение российской делегации, потому что это «дом диалога». Российскую делегацию нельзя исключать». Впрочем, Ереван также очень ценит (и постоянно это подчеркивает) отношения с Евросоюзом, с которым имеет соглашение об ассоциации, заключенное еще прежними властями.

О том, что в сфере внешней политики и обороны ничего меняться не будет, свидетельствует и недавнее заявление премьер-министра, по словам которого, руководители МИД и минобороны сохранят свои посты. Но дело в том, что решение внешнеполитических (как и внешнеэкономических) вопросов уже давным-давно упирается в нерешенность карабахской проблемы и деструктивную, воинственную позицию Азербайджана и поддерживающей его Турции. Правда, Пашинян в очередной раз сообщил, что готов восстановить отношения с Турцией «без предварительных условий», и что якобы к этому склоняются и в Анкаре. Последнее, впрочем, сомнительно, поскольку с турецкой стороны никаких намеков, свидетельствующих об изменении их позиции, не прозвучало.

В свете сказанного не может не сложиться устойчивое впечатление, что отсутствие реальной оппозиции, сосредоточивание в одних руках всех рычагов как законодательной, так и исполнительной власти необходимо нынешнему руководству страны, помимо прочего, отнюдь не в последнюю очередь для того, чтобы попытаться так или иначе встать на путь поэтапного разрешения карабахского вопроса. Это очень болезненная проблема, и не случайно свою деятельность в качестве главы правительства Никол Пашинян начал с того, что предложил восстановить прежний переговорный формат, включив в него и Нагорно-Карабахскую Республику, как то было до 1998 года. Баку на это предложение реагировал, как известно, крайне негативно. Тем не менее сопредседатели Минской группы ОБСЕ нередко наносят визиты в Степанакерт, где ведут переговоры и консультации с «де-факто властями» Арцаха. И несколько раз с их стороны звучали осторожные намеки на то, что «на определенном этапе» продолжить переговорный процесс без НКР станет невозможно. Это естественно — решить судьбу карабахских армян без их участия (а значит, фактически за их спиной) нельзя. Так что Баку придется смириться с подобной перспективной. Но это, в свою очередь, означает, что разговор пойдет вокруг небезызвестных Мадридских принципов, предусматривающих «компромиссы» обеих сторон конфликта. Однако в Армении и НКР есть понимание того, что компромисс со стороны победителя — это не что иное, как уступка. А к уступкам, тем более таким болезненным, как, например, освобождение ряда районов «пояса безопасности» вокруг Карабаха, армянское общество пока явно не готово. И вопрос в том, сумеет ли Пашинян в той или иной степени повлиять на подобные общественные настроения.

В противном случае ситуация продолжит оставаться очень тяжелой. Ведь мы имеем дело с классическим замкнутым кругом. Нынешнее экономическое положение Армении, что бы кто ни говорил, в очень большой степени порождено самим фактом полувоенного положения страны и блокады границ. Да, к этому в немалой степени удалось приспособиться, однако думать о серьезных революционных прорывах, снижении уровня безработицы, репатриации десятков (если не сотен) тысяч людей, подавшихся на чужбину за куском хлеба, реальном повышении уровня и качества жизни не приходится, перемены к лучшему не могут быть особо ощутимыми. А для того, чтобы общественные настроения в отношении путей и методов решения конфликта стали постепенно трансформироваться, руководству нужны реальные успехи и достижения в хозяйственной жизни. Иначе харизма лидера померкнет и его подходы перестанут быть подходами большинства. И пока затруднительно представить, как именно революционная команда намерена решать этот основополагающий вопрос. Вполне вероятно, что и представления самой власти в этом отношении пока, мягко говоря, достаточно смутны.

Как бы то ни было, с избранием нового парламента время разговоров миновало, хотя слово «парламент» и происходит от французского «парле» («говорить»). Наступает время реальных дел. Причем становится дорог каждый день и каждый час — ведь граждане убедились, что они способны сменить власть. Помнить об этом — первейшая задача нового правительства, которое, видимо, начнет формироваться сразу после новогодних каникул.

«Ноев Ковчег»