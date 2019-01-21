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Повстанцы ELN считают теракт в столице Колумбии «законной операцией»

Политика

«Жертв среди некомбатантов не было»

Богота, 21 января 2019, 20:21 — REGNUM  Колумбийская «Армия освобождения народа» (ELN) считает «законной операцией» совершенный ей теракт в полицейской академии в Боготе, 21 января передает агентство Reuters.

«Операция, проводимая против указанных объектов и войск, является законной в условиях войны. Жертв среди некомбатантов не было», — говорится в заявлении ELN.

Также ELN напоминает, что армия атаковала лагеря повстанцев во время «рождественского перемирия», объявленного группировкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января у здания полицейской академии имени генерала Сантандера в столице Колумбии был подорван автомобиль со взрывчаткой.

В результате теракта погибли 20 учащихся полицейской академии и водитель автомобиля, связанный с повстанцами ELN.

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