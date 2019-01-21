МИД Швеции сообщил о «подготовительных» переговорах с КНДР

Стокгольм, , 19:58 — REGNUM МИД Швеции сообщил, что скандинавская страна в ближайшее время принимает переговоры между представителями США, КНДР и Южной Кореи, 21 января передает агентство Associated Press.

По словам министра иностранных дел Швеции Марго Валстрём, переговоры «послужат хорошей подготовкой к предстоящему саммиту» с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Точная дата и место «подготовительных» переговоров не раскрывается, однако известно, что в них примут участие южнокорейский дипломат Ли До Хун, спецпредставитель США Стив Биган и представитель КНДР Чо Сон Хэй.

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