Защищать права всех: национальных меньшинств и национального большинства

Игорь Круговых, , 19:33 — REGNUM

Мэр Москвы С.С.Собянин подписал 6 июня 2016 года Постановление Правительства Москвы №312-ПП «О Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года», что ознаменовало новый этап в консолидации московского многонационального сообщества, на активизацию и мобилизацию человеческого, интеллектуального и делового потенциала городского сообщества в целях безопасного, гармоничного и поступательного развития города Москвы, соблюдения и защиты гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина.

Московская Стратегия явилась практическим воплощением, поставленной Президентом В.В.Путиным на заседании Совета по межнациональным отношениям в Уфе 22 октября 2013 года задачи: «Сейчас особенно значимы активные содержательные усилия на местах, стремление региональных и муниципальных властей на деле обеспечить выполнение новой Стратегии государственной национальной политики — разумеется, «с учётом специфики и особенностей территорий». Стратегия национальной политики Москвы, является мощным механизмом реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года от 19 декабря 2012 года N 1666 и, в свою очередь, во многом построена на новых концептуальных подходах с учетом изменений реального состояния и перспектив развития национальных отношений в стране и в мире за время, прошедшее после принятия федеральной Стратегии, и во многом формирует современные основы национальной политики 21-го века. Она действительно стала нововведением, поэтому и механизмы, пути и методы их реализации еще далеко не разработаны. Основные из них требуют дальнейшего общественного обсуждения и согласованных действий по их реализации.

В вводной части Стратегии раскрывается, применительно к условиям Москвы, исторический цивилизационный код Москвы, как центра формирования многонационального российского государства, общих для всех духовно-нравственных ценностей, объединяющих идей патриотизма, где многонациональность стала не сферой противоборства, а мощным фактором общественного развития. Благодаря этому, Москва не знала межнациональных и межрелигиозных войн и, став столицей, создала великое, исторически успешное многонациональное государство. Это позволяет и сегодня Москве выполнять историческую миссию центра многонационального единения народов России, Русского мира и евразийского сообщества.

Решая задачу по укреплению общероссийской гражданской нации, в Стратегии констатируется, что в городе Москве исторически сложилось московское сообщество, члены которого, несмотря на различие национальностей, составляют единую культурно-историческую общность «москвичи», являющихся составной частью единой российской нации. При этом, единство городского сообщества достигается на основе исторического многонационального наследия, русской культуры и русского языка как родного языка русского народа, языка межнационального общения народов России и постсоветского пространства.

Ряд основополагающих положений Стратегии являются ее безусловной новацией.

Прежде всего, в Стратегии повышается роль и значение национальной политики в социально-экономическом развитии города Москвы, при этом поддержание межнационального согласия рассматривается в качестве ключевого фактора социального, экономического и научно-технического развития города, обеспечения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности города Москвы в системе глобальной экономики. Из сферы преимущественно узковедомственной, национальная политика реально становится действенным фактором общественного развития, делом общенародным.

За отправную точку работы над Стратегией взяты слова В.В.Путина, сказанные им 17 августа 2015 года на встрече с представителями национально-культурных организаций Крыма о необходимости защищать права всех, независимо от того, кто это: русские, украинцы, крымские татары или представители иных этносов. Именно это положение — «защищать права всех» и является наиболее адекватным требованиям и вызовам 21-го века. Исходя из этого, московская Стратегия, опираясь на общероссийские принципы федеральной Стратегии государственной национальной политики, идет дальше, формирует, по существу новую «матрицу» национальной политики. Ее ключевым элементом является, в соответствии с положением «защищать права всех», признание необходимости и учета интересов всех ‑ и национальных «меньшинств», и национального «большинства», при сохранении всех уже существующих прав национальных меньшинств. По сути, речь идет о гораздо более емком понятии, — правах «большинства» не только в национальной, но в самых различных сферах общественно-политической жизни.

Впервые ставится задача необходимости гармонизации отношений национального большинства и национальных меньшинств, в результате чего, национальная политика, образно: — «встает на обе ноги», начинает учитывать интересы представителей всех проживающих в городе народов, вне зависимости от их численности и религиозной принадлежности. Прав был Рамазан Абдулатипов, когда, будучи министром национальной политики России, отмечал, что без русского народа это «не национальная политика, а политика в отношении национальных меньшинств», и не понятно тогда между кем, без русского народа «гармонизировать межнациональные отношения». В московской Стратегии всё поставлено на свои места: в должной мере учитываются и уважаются интересы всех. Такой подход применяется строго в соответствии с Европейской Рамочной Конвенцией по защите прав национальных меньшинств от 1 февраля 1995,где наряду с «меньшинствами», говорится и о правах «большинства», и поскольку Россия ратифицировала эту Конвенцию, то сегодня она — часть нашего правового поля, и в этом качестве учитывается в Стратегии.

Новая «матрица» национальной политики позволяет в полной мере сформировать в обществе обстановку неприятия не только идей экстремизма, ксенофобии, национальной и религиозной исключительности, нацизма, расизма, шовинизма, но и русофобии, при этом положение о борьбе с «русофобией» впервые включено в текст официального документа. Это не только создает основу более полного раскрытия ее содержания, но позволяет приступить к разработке механизмов реализации этого положения.

Стратегия во многом совершенствует механизмы реализации национальной политики, предусматривает развитие не только государственно-частного, но и общественно-государственного партнерства, создание новых механизмов общественного контроля, включающего функционирование общественной инспекции по делам национальностей, а также заключение общественных договоров с целью обеспечения межнационального согласия и конструктивного межэтнического взаимодействия. Особое значение уделяется образованию, говорится о совершенствовании учебно-методической деятельности по развитию системы воспитания и образования в сфере межнациональных отношений по линии: «семья — детский сад — школа — вуз» в городе, а традиционные семейные ценности рассматриваются в качестве духовно-нравственного фундамента демографической политики в целях укрепления и поддержки семьи, повышения уровня рождаемости жителей города Москвы.

Из Стратегии исключены чуждые нашим национально-культурным ценностям термины типа «мультикультурализм», «толерантность» и предлагается своя, отвечающая требованиям современного информационного общества система понятийно-категориального аппарата, смыслов и образов. В ней используется новый, отвечающий требованиям современного информационного общества понятийно-категориальный аппарат, где нет места «мультикультурализму» (говорится о «духовном и культурном единстве российского народа»), а вместо «толерантности» — говорится о «межнациональном согласии» и т.д. Это имеет особенное значение, поскольку именно в сфере национальной политики в первую очередь все в большей мере будут создаваться и развиваться духовно-нравственные ценности российского многонационального народа, формироваться образы будущего России как страны — Великой державы 21-го века.

Принципиальное внимание в Стратегии уделяется миграционной политике, сохранению, исторически сложившемуся многонациональному московскому обществу. Так, ставится задача сохранения, соразмерного развития и поддержки сложившейся национальной структуры городского сообщества путем рациональной демографической и миграционной политики.

Отдельный раздел посвящен вопросам миграции, где ставятся задачи:

— Реализации эффективной миграционной политики, содействия адаптации и интеграции в городское сообщество мигрантов при уважении интересов и традиций москвичей:

— Оптимизации привлечения иностранной рабочей силы и создания экономических условий для снижения зависимости экономики города Москвы от иностранной рабочей силы;

— Формирования условий, препятствующих созданию в городе Москве различного рода национальных территориальных образований (этнических анклавов), изменению сложившегося национального состава на местах.

Сохранение положительной динамики рождаемости среди жителей города Москвы, как части многонационального российского народа, предусматривается путем:

— Развития демографического потенциала города Москвы за счет стимулирования рождаемости среди жителей города Москвы и сохранения межнационального баланса в городе Москве.

— Пропаганды традиционных семейных ценностей как духовно-нравственного фундамента демографической политики в целях укрепления и поддержки семьи, повышения уровня рождаемости жителей города Москвы и ряда других

Московская Стратегия, содержит еще целый ряд принципиально новых положений, но главное — делает шаг вперед от застойной, на протяжении почти столетия, перманентной — международной и российской — практики «защиты прав меньшинства», которая не только исторически исчерпала весь свой положительный ресурс, но и стала мощным тормозом политического и социально — экономического развития. И более того, такая практика и ее адепты, стали порождать все новые разновидности"прав меньшинств», отходя от прав «национальных», и включая сегодня все новые права «меньшинств» — сексуальные, ювенальные и т.п. Это происходит, в том числе, в силу того, что подобная практика «национальных меньшинств» не встречает на своем пути права «национального большинства». Гармонизация и взаимодействие «большинства» и"меньшинства» при гарантиях их прав со стороны Российского государства — новый, созидательный многонационального общества, перспективный, стратегический прорыв России в новые реалии 21-го века. Время только «меньшинств» прошло, настало время «большинства» и их созидательного взаимодействия.

Такая постановка вопроса тем более обоснована, учитывая, что именно сейчас, в сложившихся международных условиях, именно по русскому народу наносится основной политико — информационный удар,предпринимаются, дорогостоящие усилия по разрыву его на части и противопоставление их, придумыванию все новых разновидностей «русского народа». И решение «русского вопроса» — дело не только русского народа, но дело общенародное, всех населяющих страну народов, сохранения суверенитета и территориальной целостности России.

Принципиально важно отметить, что Московская Стратегия по существу, является так же, в значительной мере, реализацией трех известных ключевых направлений, изложенных в речи Святейшего Патриарха в Тюмени в 2014 году: обеспечение единства и взаимопонимания внутри русского народа; обеспечение единства и взаимопонимания между русским народом и Российским государством; обеспечение единства и взаимопонимания между русским народом и другими братскими народами нашей страны.

И в этом отношении, новая национальная Стратегия Москвы по существу, стала первым успешным «русским проектом», о котором уже более 20 лет безрезультатно говорится и пишется различными патриотическими организациями.

Стратегия национальной политики Москвы объективно повышает качество управления этнополитическими процессами в городе, как на государственном, так и общественном уровнях, вносит свой, весомый вклад в консолидацию совместных, с федеральными органами власти усилий по многонациональному сплочению российского общества, в общенародное дело сохранения национального суверенитета и территориальной целостности России.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стратегия национальной политики города Москвы на период до 2025 года

(принята Постановлением Правительства Москвы от 6 июня 2016 года № 312-ПП)

Город Москва стал центром формирования российского государства как единение многих народов, языков, культур и религий, общих для всех духовно-нравственных ценностей, объединяющих идей патриотизма, многонациональность которого стала не сферой противоборства, а мощным фактором общественного развития. Благодаря этому город Москва не знал межнациональных и межрелигиозных войн и, став столицей, сохраняя связь времен, единый культурный цивилизационный код, основанный на русской культуре и русском языке, историко-культурном наследии всех народов России, создал великое, исторически успешное многонациональное государство.

Сохраняя свою историческую преемственность, москвичи, являясь неотъемлемой составной частью российской гражданской нации, вносят достойный вклад в сохранение и развитие многовекового союза братских народов всей страны. Основы национальной политики позволяют городу Москве олицетворять многонациональность российского народа, гарантировать удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых российских традиций гармонизации межнациональных отношений и выполнять историческую миссию центра многонационального единения народов России, Русского мира и евразийского сообщества.

1. Общие положения

1.1. Стратегия национальной политики города Москвы на период до 2025 года (далее — Стратегия) направлена на активизацию и мобилизацию человеческого, интеллектуального и делового потенциала городского сообщества в целях безопасного, гармоничного и поступательного развития города Москвы, соблюдение и защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина.

1.2. Стратегия основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и города Москвы; обеспечении преемственности с предыдущими стратегическими и программными документами, разработанными и реализованными в городе Москве; учете современных международных реалий, новых вызовов и тенденций в межнациональных отношениях; адаптации к московским условиям передового опыта регионов России и зарубежных стран.

1.3. Развивая основные положения Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, и являясь одним из инструментов ее реализации, настоящая Стратегия в то же время представляет собой самостоятельный документ стратегического планирования национальной политики на региональном уровне.

1.4. Настоящая Стратегия определяет основное содержание, систему взглядов и ценностей национальной политики города Москвы, долгосрочные, отвечающие реалиям XXI века, перспективы национального развития города Москвы, обеспечивает перевод стратегического видения национальной политики в практическую плоскость путем раскрытия основных направлений реализации национальной политики.

1.5. В Стратегии отражаются вопросы состояния межнациональных отношений в городе Москве, раскрываются новые факторы и вызовы в данной сфере; формулируются принципы и цели национальной политики; определяются основные направления и задачи, а также механизмы реализации национальной политики города Москвы.

1.6. Решая задачу по укреплению общероссийской гражданской нации, в Стратегии констатируется, что в городе Москве исторически сложилось московское сообщество, члены которого, несмотря на различие национальностей, составляют единую культурно-историческую общность «москвичи».

1.7. Стратегия реализуется во взаимодействии органов исполнительной и законодательной (представительной) власти, органов местного самоуправления в городе Москве и институтов гражданского общества города Москвы.

2. Современное состояние межнациональных отношений в городе Москве

2.1. Город Москва — столица России — является крупнейшим субъектом Российской Федерации с многонациональной структурой населения.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории города Москвы проживает около 12 млн. человек, представляющих многие этнические общности страны, ближнего и дальнего зарубежья.

В городе Москве проживают представители более 160 народов. Наиболее многочисленными группами из числа лиц, указавших национальность, являются русские — 91,6 процентов, украинцы — 1,4 процентов, татары — 1,4 процентов, армяне — 1 процент, азербайджанцы — 0,5 процентов, евреи — 0,5 процентов. Остальные группы составляют менее 0,5 процентов населения.

Кроме того, в городе Москве единовременно находится до 1,5 млн. иностранных граждан.

2.2. В городе Москве продолжают работать традиционные механизмы межнационального саморегулирования и общежития, а также механизмы адаптации и интеграции вновь прибывших представителей различных национальных групп из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран в городское сообщество.

2.3. В столице Российской Федерации зарегистрированы и осуществляют свою деятельность более 100 национальных общественных объединений, в том числе и национально-культурных автономий.

2.4. Этнический состав населения города Москвы, характер протекающих межнациональных и межрелигиозных процессов обусловлен специфической ролью города Москвы в Российской Федерации.

2.5. Особенности города Москвы, влияющие на характер межнациональных отношений и содержание национальной политики, заключаются в том, что город Москва выступает в качестве:

2.5.1. Политического, культурного и информационного центра Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, формирующего представление о России в мире, в том числе в сфере межнациональных отношений, объекта внимания российских и зарубежных средств массовой информации.

2.5.2. Экономического и финансового центра Российской Федерации, наиболее сильного в экономическом плане субъекта Российской Федерации, что обуславливает высокую степень межнационального и межрелигиозного взаимодействия, интенсивность межрегиональной и международной миграции, прежде всего трудовой.

2.5.3. Многонационального и многорелигиозного центра Российской Федерации, сохраняющего национально-культурное достояние народов, средоточия национальных, религиозных, региональных и международных интересов.

2.5.4. Международного туристского центра, что позволяет использовать туризм в качестве инструмента общественной дипломатии и межкультурной коммуникации.

2.6. В настоящее время устойчивое большинство жителей города Москвы ориентировано на межнациональное и межрелигиозное согласие и сотрудничество. Согласно опросам общественного мнения, около 75 процентов опрошенных москвичей оценили межэтнические отношения в столице как достаточно спокойные. Почти 90 процентов москвичей ответили, что не чувствуют враждебности к людям другой национальности и столько же считают недопустимым использование насилия в межнациональных и межрелигиозных спорах.

2.7. Вместе с тем у значительной части жителей города Москвы наблюдаются настороженность к представителям отдельных национальных и религиозных меньшинств, различного рода опасения в связи с наличием в городе Москве большого числа мигрантов. В городе Москве отмечены проявления деятельности радикальных националистических организаций, эмиссаров экстремистских религиозных течений. Миграционные потоки привносят в город Москву напряженность в отношениях между отдельными национальностями, вовлеченными в неурегулированные межнациональные и межрелигиозные конфликты в России и за рубежом.

2.8. В течение последних нескольких лет возник ряд новых факторов, непосредственно влияющих на цели, задачи и направления реализации национальной политики города Москвы, а именно:

2.8.1. Кризисные явления в российской и мировой экономике, внешние экономические санкции в отношении Российской Федерации, которые могут служить фактором снижения уровня жизни москвичей разных национальностей.

2.8.2. Нарастание трудовой миграции в город Москву из субъектов Российской Федерации и других государств, а также последствия миграционного кризиса в Европе и на Ближнем Востоке.

2.8.3. Социально-политический кризис и вооруженный конфликт на Украине, обусловившие перемещение большого количества людей в Россию и в город Москву, в частности.

2.8.4. Целенаправленная политика отдельных стран и политических сил по подрыву межнационального согласия и единства народов Российской Федерации и целостности Русского мира.

2.8.5. Трудности в социокультурной и языковой адаптации мигрантов к московской и общероссийской среде в целом, тенденция к формированию обособленных языковых и культурных сообществ (этнических анклавов) с целью удовлетворения материальных и коммуникативных запросов по признакам этнического, регионального происхождения и религиозной принадлежности.

2.8.6. Рост угрозы терроризма и религиозного экстремизма вследствие активной позиции Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом.

2.8.7. Развитие информационно-коммуникационных технологий, создающих новые возможности и новые риски в сфере межнациональных отношений, связанные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для пропаганды экстремистских идей, провоцирования межнациональных конфликтов, манипулирования сознанием людей, прежде всего молодежи.

2.8.8. Увеличение территории города Москвы в 2,5 раза в 2012 году за счет присоединения обширных, слабо урбанизированных территорий с иным типом расселения жителей, численность которых быстро растет, в том числе за счет внутренней и внешней миграции населения.

3. Принципы и цели национальной политики города Москвы

3.1. Основные принципы национальной политики города Москвы соответствуют Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, отвечают принципам демократического, социально ориентированного общества и включают в себя:

3.1.1. Приоритет государственных интересов и российской гражданской нации относительно интересов этнических и религиозных групп, нарушающих целостность российского общества.

3.1.2. Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от национальной принадлежности и отношения к религии.

3.1.3. Единство городского сообщества на основе исторического многонационального наследия, русской культуры и русского языка как родного языка русского народа, языка межнационального общения народов России и постсоветского пространства.

3.1.4. Необходимость соблюдения общепринятых норм, традиций и правил поведения и общежития в городе Москве представителями всех национальностей и религий.

3.1.5. Уважение к особенностям национальных идентичностей и культур всех народов, представители которых проживают в городе Москве.

3.2. Целями национальной политики города Москвы являются:

3.2.3. Гармонизация отношений национального большинства и национальных меньшинств вне зависимости от их численности и религиозной принадлежности.

3.2.4. Сохранение, соразмерное развитие и поддержка сложившейся национальной структуры городского сообщества путем рациональной демографической и миграционной политики.

3.2.5. Обеспечение высокого уровня региональной безопасности города Москвы и качества государственного управления в сфере национальной политики.

3.2.6. Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в городское сообщество.

4. Основные направления и задачи национальной политики города Москвы:

4.1. Совершенствование государственного управления в сфере национальной политики и привлечение органов местного самоуправления к участию в реализации национальной политики города Москвы:

4.1.1. Формирование в рамках реализации национальной политики города Москвы системы взаимодействия и координации органов исполнительной и законодательной (представительной) власти города Москвы, органов местного самоуправления, национальных и межнациональных общественных объединений, средств массовой информации, научно-исследовательских и образовательных организаций.

4.1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы города Москвы в сфере реализации национальной политики.

4.1.3. Организация научного и экспертно-аналитического сопровождения реализации национальной политики города Москвы.

4.1.4. Обеспечение дополнительного профессионального образования по вопросам реализации национальной политики государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности.

4.1.5. Осуществление постоянного мониторинга состояния межнациональных отношений в городе Москве.

4.2. Формирование механизмов выявления, учета и реализации интересов москвичей в рамках национальной политики города Москвы:

4.2.1. Совершенствование деятельности Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом национальностей» и его Общественного совета в целях выявления и учета мнений и интересов москвичей различных национальностей и их национальных сообществ.

4.2.2. Осуществление мероприятий по гармонизации отношений между национальным большинством и национальными меньшинствами в рамках городского сообщества.

4.2.3. Создание механизма общественной дипломатии, а также общественного контроля, включающего функционирование общественной инспекции по делам национальностей.

4.2.4. Содействие разработке, заключению и реализации общественных договоров между представителями различных этнических групп в городе Москве с целью обеспечения межнационального согласия и конструктивного межэтнического взаимодействия.

4.3. Содействие сохранению и развитию культурного и духовного потенциала народов, проживающих в городе Москве:

4.3.1. Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального состава жителей города Москвы на основе идей единства и дружбы народов, межнационального согласия и патриотизма.

4.3.2. Распространение знаний об истории и культуре народов, проживающих в городе Москве, в том числе посредством создания и развития базы данных об исторических памятных местах в городе Москве, связанных с представителями народов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

4.3.3. Формирование культуры межнационального общения в соответствии с общепринятыми нормами морали и традиционными духовно-нравственными ценностями жителей города Москвы.

4.3.4. Развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, соответствующих экскурсионных маршрутов, популяризация объектов туристского показа, тесно связанных с жизнью представителей различных национальностей, в том числе видных деятелей культуры, науки, искусства.

4.3.5. Развитие добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия народов, проживающих в городе Москве.

4.3.6. Оказание возможной государственной поддержки в проведении научных исследований, научно-популярных публикаций, создания произведений литературы, искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, освещающих значимые исторические события и общие достижения народов, проживающих в городе Москве.

4.4. Развитие системы гражданско-патриотического воспитания и образования москвичей, прежде всего молодежи:

4.4.1. Содействие распространению идей интернационализма, патриотизма, духовной, культурно-исторической и цивилизационной общности российского народа.

4.4.2. Разработка и реализация мероприятий, посвященных изучению многовекового опыта взаимодействия народов России, истоков общероссийского единства и солидарности.

4.4.3. Содействие разработке и реализации образовательных программ, включающих сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России.

4.4.4. Создание условий, содействующих формированию у подрастающего поколения гражданской, национальной и цивилизационной идентичности, правового сознания, воспитанию культуры межнационального общения.

4.4.5. Развитие инфраструктуры реализации национальной политики города Москвы в административных округах города Москвы, включая дома дружбы, интерактивные клубы межнационального общения.

4.4.6. Развитие системы гражданско-патриотического воспитания москвичей в сфере межнациональных отношений в образовательных организациях города Москвы.

4.4.7. Совершенствование учебно-методической деятельности по развитию системы воспитания и образования в сфере межнациональных отношений по линии: «семья — детский сад — школа — вуз» в городе Москве.

4.4.8. Обеспечение дополнительного профессионального образования научно-педагогических кадров, а также представителей общественных организаций в области национальной политики.

4.5. Противодействие национальному и религиозному экстремизму:

4.5.1. Развитие общественных институтов предупреждения межнациональных конфликтов, распространения национального и религиозного экстремизма и связанных с ними криминальных проявлений и массовых беспорядков.

4.5.2. Формирование в обществе обстановки неприятия идей экстремизма, ксенофобии, национальной и религиозной исключительности, нацизма, расизма, шовинизма и русофобии, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, межнационального мира и согласия.

4.5.3. Реализация мер по профилактике недобросовестного использования национального фактора в избирательном процессе и в партийных программах.

4.5.4. Содействие общественным инициативам по мониторингу средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях профилактики и выявления публикаций, направленныхна разжигание межнациональной или межрелигиозной розни.

4.5.5. Использование технологий распространения информации посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая социальные сети, электронную почту, интеллектуальные поисковые системы, социально ориентированные компьютерные игры и блогосферу, а также мобильной связи и другие электронные ресурсы в интересах гармонизации межнациональных отношений, этнокультурного созидания, противодействия этническому экстремизму и терроризму.

4.6. Реализация эффективной миграционной политики, содействие адаптации и интеграции в городское сообщество мигрантов при уважении интересов и традиций москвичей:

4.6.1. Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы и создание экономических условий для снижения зависимости экономики города Москвы от иностранной рабочей силы за счет обеспечения права трудоустройства граждан Российской Федерации, российских соотечественников, проживающих за рубежом, а также граждан стран — участников Союзного государства Белоруссии и России, Евразийского экономического союза.

4.6.2. Осуществление взаимодействия между органами исполнительной власти города Москвы, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в сфере миграции, и институтами гражданского общества в области разработки и реализации национальной и миграционной политики города Москвы.

4.6.3. Создание условий для адаптации и интеграции мигрантовв городское сообщество, изучения русского языка, приобщения мигрантов к ценностям, культуре и традициям москвичей.

4.6.4. Формирование условий, препятствующих созданию в городе Москве различного рода национальных территориальных образований (этнических анклавов), изменению сложившегося национального состава на местах.

4.6.5. Вовлечение национальных общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий, в процесс социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на основе использования инфраструктуры многофункциональных миграционных, культурных, просветительских и образовательных организаций.

4.7. Стимулирование положительной динамики рождаемости среди жителей города Москвы, как части многонационального российского народа:

4.7.1. Развитие демографического потенциала города Москвы за счет стимулирования рождаемости среди жителей города Москвы и сохранения межнационального баланса в городе Москве.

4.7.2. Пропаганда традиционных семейных ценностей как духовно-нравственного фундамента демографической политики в целях укрепления и поддержки семьи, повышения уровня рождаемости жителей города Москвы.

4.7.3. Анализ, прогнозирование и предупреждение негативных влияний национальных, миграционных и цивилизационных процессов в мире на этнодемографическую ситуацию в городе Москве.

4.8. Развитие межнационального, межрегионального и международного сотрудничества в области национальной политики:

4.8.1. Развитие системы договорных отношений между городом Москвой и субъектами Российской Федерации о совместной деятельностив области национальной и миграционной политики.

4.8.2. Развитие межрегиональных культурных связей, распространение классических (традиционных) и современных произведений литературы и искусства народов России и стран ближнего зарубежья, в том числе с привлечением региональных теле‑ и радиоканалов, организация художественных выставок, гастролей творческих коллективов.

4.8.3. Использование ресурса общественной дипломатии путем вовлечения институтов гражданского общества города Москвы в решение задач межнационального, межрегионального и международного культурного и гуманитарного сотрудничества как средства развития и налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между народами.

4.8.4. Развитие системы мер поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, содействие в сохранении их в едином культурном, образовательном, гуманитарном и интеграционном пространстве.

4.8.5. Взаимодействие с региональными и международными неправительственными организациями, включая евразийские, в целях недопущения дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности, использования двойных стандартов в понимании гражданских свобод.

4.9. Информационное обеспечение реализации национальной политики города Москвы:

4.9.1. Создание в сфере национальной политики новых, отвечающих требованиям современного информационного общества, понятийно-категориального аппарата, смыслов и образов.

4.9.2. Развитие московского информационного пространства на основе идей духовного и культурного единства российского народа, патриотизма, межнационального согласия, противодействия этническому и религиозному экстремизму, любых форм дискриминации.

4.9.3. Распространение печатной рекламной продукции, производствои размещение в теле‑ и радиоэфире социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио‑ и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач национальной политики города Москвы.

4.9.4. Организация выступлений в средствах массовой информации руководителей государственных органов города Москвы, представителей институтов гражданского общества, национальных общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией национальной политики города Москвы.

4.9.5. Осуществление органами государственной власти города Москвы с участием институтов гражданского общества, экспертного и журналистского сообщества мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой информации по вопросам реализации национальной политики города Москвы, а также проведение регулярных семинаров для журналистов по повышению их квалификации в данной сфере.

4.10. Повышение роли и значения национальной политики города Москвы в социально-экономическом развитии города Москвы:

4.10.1. Проведение комплексного анализа и учет влияния межнациональных отношений и миграционных процессов на социально-экономическое и общественно-политическое развитие города Москвы.

4.10.2. Поддержание межнационального согласия как ключевого фактора социального, экономического и научно-технического развития города Москвы, обеспечения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности города Москвы в системе глобальной экономики.

5. Механизмы реализации национальной политики города Москвы

5.1. Практическая реализация национальной политики города Москвы предусматривает создание системы управления, учитывающей проявления национального фактора в различных областях жизни городского сообщества и её оптимизацию посредством управленческих решений органов исполнительной власти города Москвы, в ведении которых находится соответствующая сфера жизнедеятельности города Москвы.

5.2. Общую координацию реализации национальной политики города Москвы осуществляет Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.

5.3. Учитывая тесную взаимосвязь межнациональных отношений и миграционных процессов, протекающих в городе Москве и Московской области, координация реализации национальной политики города Москвы осуществляется с использованием возможностей Объединенной коллегии исполнительных органов государственной власти города Москвы и Московской области и иных совместных органов.

5.4. Основными механизмами реализации национальной политики в городе Москве являются:

5.4.1. Стратегическое планирование, включающее настоящую Стратегию, программу (план мероприятий) реализации национальной политики города Москвы.

5.4.2. Государственно-частное и общественно-государственное партнерство в реализации национальной политики города Москвы.

5.4.3. Обеспечение стабильного финансирования реализации национальной политики города Москвы за счет выделяемых в установленном порядке средств бюджета города Москвы, а также за счет средств, привлекаемых в установленном порядке внебюджетных источников.

5.4.4. Развитие инфраструктуры, деятельность которой направлена на решение задач национальной политики города Москвы.

5.4.5. Поддержка деятельности национальных и межнациональных общественных объединений, в том числе ассоциаций, фондов, национально-культурных автономий как средства выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения стабильности межнациональных отношений, предупреждения конфликтов на национальной почве.

5.4.6. Содействие повышению социальной ответственности бизнеса и привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования мероприятий в области реализации национальной политики города Москвы.

5.4.7. Стимулирование общественных объединений, организаций и индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в реализации национальной политики города Москвы.

5.4.8. Содействие развитию экономического взаимодействия города Москвы с субъектами Российской Федерации и городами стран — участниц Евразийского экономического союза в целях укрепления добрососедских отношений и межнационального сотрудничества.

5.4.9. Содействие развитию сотрудничества Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом национальностей» с домами национальностей, домами дружбы, центрами национальной культуры, клубами межнационального общения и другими учреждениями, осуществляющими функции в сфере национальной политики в субъектах Российской Федерации и зарубежных странах.

5.4.10. Обеспечение прозрачности источников финансирования в сфере национальной политики города Москвы, а также совершенствование механизмов финансовой отчетности.

5.4.11. Разработка и утверждение основных характеристик (индикаторов), позволяющих оценивать состояние межнациональных отношений в городе, эффективность деятельности органов исполнительной власти города Москвы по реализации задач национальной политики города Москвы, поставленных в настоящей Стратегии.

5.4.12. Осуществление контроля за ходом реализации национальной политики города Москвы.

5.4.13. Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений в городе Москве.

5.4.14. Осуществление корректировки мероприятий в сфере национальной политики города Москвы по результатам анализа ее реализации и мониторинга состояния межнациональных отношений в городе Москве.

5.5. Реализация национальной политики города Москвы осуществляется также путем заключения договоров и соглашений города Москвы с субъектами Российской Федерации по вопросам реализации национальной политики.

5.6. Информационная и аналитическая поддержка реализации национальной политики в городе Москве осуществляется посредством привлечения информационных ресурсов заинтересованных государственных органов и органов местного самоуправления, государственных научных учреждений, экспертного и журналистского сообщества.