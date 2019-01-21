На Украине начнется и война подсчетов голосов — эксперт

Киев, , 19:19 — REGNUM Киев может допустить граждан Российской Федерации к наблюдению за выборами на Украине в составе миссии ОБСЕ. Об этом 21 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

«ОБСЕ — это тот авторитет и единственная площадка дипломатического контакта, где у нас сохраняется прагматичный двусторонний диалог. Нужно пользоваться случаем, чтобы сохранить если не доверие, то прямой контакт. Российские наблюдатели могут быть допущены на выборы в Украину, но с важной оговоркой — согласование состава, чтобы не было резонансных фигур и кандидатур, с согласия двух сторон», — сказал Ермолаев.

При этом он опасается, что на Украине начнется не только социологическая война, но и война подсчетов голосов.

«У нас огромное количество политиков, политических лидеров, общественных организаций и даже представителей государственных структур заявили, что они будут наблюдать за ходом выборов… Это может привести к тому, что у нас начнется не только социологическая война как сейчас, у нас будет еще и война результатов параллельного подсчета. Вопрос: как проконтролировать параллельные подсчеты… Может возникнуть ситуация, что мы и до судебных исков не дойдем, потому что окажется, что будет взаимная нигиляция. Будут конкурировать собранными протоколами, будут конкурировать подсчетами… Мы можем стать жертвой войны подсчетов».

Он призвал Киев не допустить очередной майдан и создать общегражданскую медийно-экспертную площадку для сопоставления параллельных подсчетов голосов.

«Давайте вспомним 2004 год и что было предметом спекуляций — недоверие результатами подсчета голосов. Поэтому война подсчетов недопустима. Нужна общегражданская медийно-экспертная площадка, которая бы позволяла сопоставлять все параллельные подсчеты, чтобы они не были предметом спекуляций, чтобы завтра опять люди не пошли на майдан», — подытожил Ермолаев.

Напомним, 9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на украинских выборах президента.

«Учитывая то, какой шум вызвало решение ЦИК закрыть избирательные участки в РФ, должен кое-что добавить к этой дискуссии. Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Сольрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украину. Среди других вполне стандартных вещей, отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ», — отметил Климкин.