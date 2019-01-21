Миронов рассказал, как сбалансировать власть в России

Москва, , 19:03 — REGNUM «Справедливая Россия» поддерживает расширение полномочий парламента и настаивает на изменении Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

«Во-первых, необходимо расширить возможности для парламентского расследования. Закрепить в Основном законе норму, позволяющую палатам Федерального собрания — либо вместе, либо по отдельности — создавать комиссии по расследованию фактов злоупотребления полномочиями со стороны представителей исполнительной власти, вплоть до членов правительства. Также представителей силовых структур, избиркомов, руководителей госкорпораций», — предложил Миронов.

Для создания комиссии по парламентскому расследованию должно быть достаточно четверти голосов депутатов Госдумы или членов Совета Федерации, уточнил он.

«Во-вторых, Госдума должна иметь полноценную возможность выражать недоверие федеральным министрам и правительству в целом», — уверен Миронов.

Он напомнил, что на сегодня, по Конституции, Госдума вправе выразить недоверие правительству, однако за этим может последовать роспуск парламента.

«Считаю, что в данном случае соответствующие изменения в Конституции допустимы и оправданы. Представительная власть должна иметь больше возможностей для защиты прав и интересов избирателей», — отметил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о целесообразности расширения полномочий Федерального собрания, в том числе, для контроля за правоприменением.

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