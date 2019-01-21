МИД России назвал неправомерными санкции Евросоюза против сотрудников ГРУ

Москва, , 18:59 — REGNUM Москва считает неправомерным введение Советом ЕС односторонних ограничительных мер в связи с инцидентом в британском Солсбери в обход Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии, распространённом 21 января пресс-службой МИД России.

В ведомстве также отметили, что недавно утверждённый Европейским союзом санкционный механизм по противодействию применению и распространению химического оружия, в соответствии с которым и были введены новые санкции, является «свидетельством неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия».

«Примечательно, что перечень объектов есовских «химических» рестрикций в числе первых пополнили граждане России, а также Сирии — двух государств, обеспечивших (в отличие, например, от США) полное уничтожение имевшихся у них на вооружении арсеналов химического оружия под контролем ОЗХО», — подчёркивают в МИД России.

Москва считает, что в Брюсселе в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к коллективно разработанным механизмам международного сотрудничества.

«Их подмена односторонними нелегитимными инструментами «карательного» характера, включая наделение Техсекретариата ОЗХО атрибутивными функциями, чревата усилением произвола в международных отношениях и эрозией международного права», — говорится в комментарии.

Сообщается, что российская сторона оставляет за собой право на «ответные меры в отношении данной недружественной акции».

Напомним, Совет ЕС 21 января ввёл первые ограничительные меры в рамках утверждённого минувшей осенью нового режима введения санкций по химическому оружию.

Под санкции попали, в частности, начальник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) вице-адмирал Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев. Также санкции введены отношении Александра Мишкина и Анатолия Чепиги — настоящие имена обвиняемых Западом в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, согласно утверждениям группы Bellingcat и портала The Insider.

Читайте также: Совет ЕС ввел санкции против четверых сотрудников ГРУ

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме объяснили манипуляцию ЕС санкционными списками