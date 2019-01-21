ЕС превратился в проблему для США – депутат Госдумы о причинах Brexit

Москва, , 18:30 — REGNUM Евросоюз стал всё более забюрократизированным и самостоятельным, полагает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Каким образом и почему Британия оказалась в ЕС? — поинтересовался он. — Напомню, что она очень хотела там быть. Но её не пускали, потому что считали, что это будет троянский конь США и он будет проводить в ЕС линию, которая будет согласована с США. Наконец она попала в ЕС, но ЕС, развиваясь, становился всё более и более забюрократизированным и самостоятельным и стал вырастать в проблему для США. Мы видим, что отношения между США и ЕС если только не ругательные. И когда было заявлено о Brexit, то Трамп сказал, что это правильное решение. Возник момент, когда США после ряда лет увидели в ЕС реального конкурента и востребовали все свои активы, в том числе Британию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра по делам Европы Майкла Рота, Великобритании следует подумать ещё раз о возможности отказа от идеи выхода из ЕС.

«Дверь в ЕС всегда остаётся открытой — может быть, следует подумать ещё раз», — отметил он, указав, что речь «точно» идёт о втором референдуме о членстве Соединённого Королевства в ЕС.

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