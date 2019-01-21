Порошенко обвинили в подкупе украинских избирателей на офшорные деньги

Киев, , 18:13 — REGNUM

На Украине «приближенные президента Петра Порошенко проводят массовый подкуп избирателей». Об этом написал на своей странице в Facebook экс-глава администрации президента Украины, бежавший в Австрию адвокат Андрей Портнов, комментируя слова Порошенко о якобы влиянии Кремля на украинские выборы.

«СМИ пишут о предстоящем беспрецедентном влиянии России на президентские выборы. Друзья, не знаете, стартовавший массовый подкуп избирателей людьми Порошенко сейчас за чьи деньги происходит? За выведенные им из России, или это всё-таки уже беспрецедентное влияние Панамы с Белизом?» — задался вопросом Портнов.

Ранее, 19 января, экс-директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что «вмешательство России в украинские избирательные кампании 2019 года может стать большим, чем обычно».

«В обоймах кандидатов на пальцах одной руки можно пересчитать людей, способных мыслить и просчитывать ситуацию хотя бы на два шага вперед. Опасность в том, что среди потенциальных соискателей президентского звания и будущих кандидатов в депутаты — явные либо латентные агенты влияния России, для которых она пытается создать необходимые условия для победы. Вмешательство Москвы в ход избирательных кампаний грозит стать беспрецедентным», — сказал Горбулин в комментарии украинскому изданию «Зеркало Недели».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января президент Украины Петр Порошенко пообещал нивелировать влияние Кремля на предстоящие президентские и парламентские выборы на Украине. По его словам, Москва стремится установить в Киеве подконтрольную себе власть.