Brexit – это катастрофа для Великобритании – Константин Затулин

Москва, , 18:20 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон довёл ситуацию до Brexit, рассчитывая выторговать для Лондона выгодные условия членства в ЕС, полагает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Вся история с Brexit, если отматывать время назад, доказывает, что люди, занимающиеся политикой (в Великобритании — прим. ИА REGNUM ), вопиюще некомпетентные, — сказал Затулин. — До Мэй был очень симпатичный, импозантный и, судя по всему, очень глупый премьер-министр Кэмерон, который довёл до этого Brexit, который думал, что пошантажирует своих коллег по ЕС и выторгует у них новые условия, а затем представит членство в ЕС как отвечающее национальным интересам. Он открыл ящик Пандоры, а Мэй вынуждена этим заниматься, но в традициях английской дипломатии вынуждена заниматься отвлекающими манёврами и ищет способ переключить внимание. Brexit катастрофичен для Великобритании».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал коллег из Лондона как можно скорее прояснить позицию Великобритании по вопросу Brexit. Он также отметил, что никаких серьёзных изменений в соглашении между Лондоном и Брюсселем в вопросе о предотвращении пограничного контроля между Северной Ирландией и Ирландией не будет. Возможно только «небольшое изменение» в позиции Брюсселя.

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