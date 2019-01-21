Россия вдвое сократила объемы гумпомощи Таджикистану

Душанбе, , 17:57 — REGNUM В 2018 году Россия сократила объемы гуманитарной помощи Таджикистану до порядка 7 млн долларов, при том, что годом ранее сумма оказанной помощи составляла почти 14 млн долларов. Такие данные приводит Агентство по статистике Таджикистана.

Всего же в 2018 году этой стране свою гуманитарную помощь предоставили 62 государства — 28,4 тысячи тонн на общую сумму 48,4 млн долларов. В основном гуманитарные грузы составляют продукты питания, такие как мука и растительное масло, а также лекарственные средства и медикаменты.

Странами — лидерами по оказанной помощи стали: Россия с удельным весом по стоимости 14,3%, Индия (13,6%), Китай (10,2%) и Швейцария (9%).