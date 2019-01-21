ЦИК направил в МИД России кандидатуры наблюдателей на украинские выборы

Москва, , 17:50 — REGNUM Центризбирком направил в МИД России список кандидатур для участия в наблюдении за выборами на Украине в составе миссии ОБСЕ. Об этом сообщили 21 января в пресс-службе избирательной комиссии.

Как уточняется, ЦИК представила кандидатуры экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению за президентскими выборами на Украине.

Напомним, в начале января министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо директору БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёргу Сольруну Гисладоттирус приглашением направить миссию наблюдателей, при этом указав, что Киев «не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей».

Между тем, 18 января глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона получила приглашение от ОБСЕ направить своих наблюдателей для работы в составе миссии на Украине.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года.

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