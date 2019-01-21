Дипломата МИД Латвии подозревают в торговле дипломатическим статусом

Рига, , 17:49 — REGNUM Бывшему латвийскому дипломату Рудольфу Бреманису был присвоен статус «подозреваемого» службой госбезопасности, сообщает delfi.lvсо ссылкой на новостное агентство LETA. Подробная информация не предоставляется в интересах следствия.

Ранее в 2017 году у убывшего работника МИД Латвии отняли допуск к государственным тайнам, а 31 декабря 2017 году он закончил работать в министерстве. Позже глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич пояснил, что данное решение основывалось на «достаточно серьезной информации», которая поступила в министерство.

В декабре 2018 года, служба безопасности арестовала имущество Бреманинса и капитал его предприятия Middle East Latvia Holding, офис которого не удалось найти журналистам по юридическому адресу.

Передача «De facto» телеканала LTV ранее также сообщала, что самым известным достижением экс-дипломата стал ужин в Дубае, где он собрал за одним столом президента Латвии Раймонда Вейониса, «какого-то шейха» и предпринимателя Айнара Шлесерса, причем президент заранее об этом ничего не знал, а на момент встречи Бреманис уже был лишен разрешения на допуск к гостайне.

Послужной список Брегманиса — солидный: уполномоченным делопроизводитель при посольстве Латвии в ОАЭ, представитель Латвии в Международном агентстве возобновляемых энергоресурсов, глава отдела развития экономических связей при МИД, второй секретарь посольства Латвии в США и политический советник МИД в Афганистане.

Со ссылкой на информацию передачи «Defacto», сообщается также, что Брегманис был замечен в растрате бюджетных средств с помощью служебных квартир. Бывший помощник дипломата в ОАЭ сообщал также, что для нужд Бреманиса снимались апартаменты в одном из престижнейших мест Абу Даби, и стоили они десятки тысяч в год. Их для Бреманиса снимал Ифтикхар Расул Гуман, который позднее стал почетным консулом Латвии в Пакистане.

Существуют подозрения, сообщала передача, что Бреманис просил помощника искать потенциальных «почетных консулов», которые готовы купить этот титул.