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44% итальянцев согласны на больший порядок при меньшей демократии

Политика

Деятельность правительства Джузеппе Конте одобряет на 2% меньше граждан, чем не одобряет

Рим, 21 января 2019, 17:46 — REGNUM  44% граждан Италии согласны с утверждением, что «больше порядка при меньшей демократии» — это лучше, чем наоборот, передает в понедельник, 21 января, Termometro Politico со ссылкой на опрос Piepoli.

По данным того же опроса, деятельность правительства Джузеппе Конте одобряет 42% граждан, не одобряет — 44%; еще 14% респондентов затруднились ответить. Совокупный рейтинг двух правящих партий при этом составляет около 60%.

Соцопросы проводились уже после окончательного утверждения (в урезанном виде, из-за бюджетных споров с Брюсселем) двух основных предвыборных обещаний правительства — снижения пенсионного возраста и введения минимального дохода каждого гражданина.

17% опрошенных заявили социологам, что за последнее время их доверие к нынешнему правительству выросло, 22% — что уменьшилось, 41% — что осталось на прежнем уровне. Еще 18% граждан (показатель полностью совпадает с нынешним рейтингом бывшей правящей Демократической партии) заявили, что никогда и не доверяли этому правительству.

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Политическая жизнь Италии
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