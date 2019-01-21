Глава МИД Литвы пугает Брюссель расколом из-за России

Брюссель, , 17:14 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 21 января, в Брюсселе, на заседании глав МИД стран ЕС, призвал своих коллег готовиться к якобы готовящемуся вмешательству России на выборах в Европарламент, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В своём выступлении Линкявичюс заявил, что ЕС необходимо как можно лучше и быстрее подготовится к «дезинформации России», которая стремится «расколоть ЕС». Слова главы МИД Литвы приводит его пресс-служба:

«Мы живем в век ложных новостей, дезинформации и других гибридных угроз. Это очень серьезный вызов единству и безопасности ЕС и всего Запада. Враждебно настроенные третьи страны, прежде всего Россия, систематически используют дезинформацию, чтобы нас расколоть, подорвать взаимное доверие, влиять на демократические процессы и принятие решений, на это выделяются огромные финансовые ресурсы», — заявил Линкявичюс.

Он подчеркнул, что «борьба с пропагандой» должна стать «неотъемлемой частью» стратегии ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва позиционирует себя, как «прифронтовое государство», а заявления о скором военном нападении России на Прибалтику регулярно звучат со стороны как литовского руководства, так и политиков со СМИ.