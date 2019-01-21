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В Курганской области — новый прокурор из Башкирии

Политика

Андрей Назаров одобрен на должность прокурора Зауралья

Курган, 21 января 2019, 17:03 — REGNUM  В правительстве Курганской области представили нового прокурора региона 21 января. Им стал Андрей Назаров, который ранее возглавлял прокуратуры Дагестана и Башкирии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

Прежний руководитель надзорного ведомства Игорь Ткачев в конце 2018 года был назначен на должность заместителя Генерального прокурора России.

Андрей Назаров родился в 1969 году в городе Магнитогорске Челябинской области. Трудовую деятельность начал в 17 лет. В 1994 году окончил Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге. В этом же году начал службу в органах прокуратуры.

В разное время работал следователем прокуратуры Правобережного района Магнитогорска Челябинской области, старшим следователем, следователем по особо важным делам, заместителем прокурора этого города.

С 2001 по 2005 годы возглавлял прокуратуру города Озерска Челябинской области. В период с 2005 по 2007 годы работал в должности начальника Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Челябинской области, прокурора города Челябинска.

В 2007 году назначен первым заместителем прокурора Челябинской области. С августа 2009 занимал должность прокурора Республики Дагестан. В апреле 2013 года назначен прокурором Башкирии.

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