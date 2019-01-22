Если Арктику развивать не в Арктике — то при чем тут развитие?

Санкт-Петербург, , 02:07 — REGNUM Крупным финансовым и имиджевым поражением Архангельской области стал перенос форума «Арктика — территория диалога» из Архангельска в Санкт-Петербург. Что потерял город вместе с этим важнейшим в политической жизни Арктики событием, что привело к этой потере и какими могут быть ее последствия, пишет в своей статье заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

На мероприятии ожидается около 3000 человек — количество, принять которое с комфортом Архангельск не готов. За два года, прошедших с прошлого форума, ситуация в городе не претерпела коренных изменений, хотя можно было и развивать экспертную мысль (в городе есть сильный университет), и проводить различные мероприятия по теме, которые позволили бы инфраструктуре — работать, а городу — быть на высоте в качестве экспертной площадки. Вместо этого проводились совершенно иного порядка события (вроде кинофестивалей), а руководство обращало внимание на журавлей в совсем высоком небе, вроде нового глубоководного порта.

Но и Санкт-Петербург, в который был перенесен форум, званию арктической столицы не соответствует, несмотря на попытки прежнего губернатора Георгия Полтавченко город таковым сделать. Созданный комитет по делам Арктики отметился школьными викторинами, конкурсом красоты и рядом других, явно не тянущих на роль развития Арктики моментов.

При этом главный вопрос — не в этих двух городах, а в самой Арктике. И выбор арктического города, пусть даже самого удобного для проведения ключевого форума, был бы шагом в направлении ее развития. Так о чем идет речь — о развитии или о выкачивании ресурсов и точка?

Читайте статью Арктику обсудят в Петербурге. Почему не в Сочи? и другие публикации Игоря Павловского.