Более двух тысяч мотострелков подняты по тревоге в Дагестане

Махачкала, , 17:18 — REGNUM Мотострелковая бригада в Дагестане поднята по учебной тревоге для проверки боевой готовности. К тренировкам привлечены более двух тысяч военнослужащих, также задействовано около 300 единиц военной техники, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе Южного военного округа.

Соединениям предстоит совершить марш в район выполнения учебно-боевых задач на полигон Дальний, где мотострелки выполнят вводные по ведению боевых действий. В колоннах будут отработаны действия подразделений при налете авиации и беспилотников условного противника, преодолении зараженных участков в условиях применения оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2018 года в Дагестане прошли учения снайперов 58-й общевойсковой армии. Военнослужащие отработали тактику горнолесной охоты на командный состав условного противника. Снайперы совершали скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности для ликвидации командиров «вражеских» подразделений. Кроме того, была отработана борьба с разведывательными беспилотниками. При опасности обнаружения военнослужащие вели огонь, сбивая воздушные динамичные мишени.

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