Понедельник, 21 Января 2019 года
16:43:02 МСК

Шоумен Зеленский официально выдвинут кандидатом в президенты Украины

Политика

Партия «Слуга народа» провела неформальный съезд

Киев, 21 января 2019, 16:38 — REGNUM  На Украине партия «Слуга народа» выдвинула шоумена и актера Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба политической организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговоры о том, чтобы выдвинуть Зеленского в президенты Украины начались после выхода в свет телесериала «Слуга народа», а затем его продолжения «Слуга народа — 2», в которых актер сыграл учителя истории, который становится президентом Украины.

В 2018 году эти сперва полушутливые разговоры стали уже серьезными заявлениями, а социологи начали подсчитывать рейтинг популярности Зеленского как кандидата в президенты.

В новогоднюю ночь Зеленский по украинскому телевидению обратился к гражданам Украины с поздравлением в формате президентского и заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру.

И вот в неофициальной обстановке состоялся съезд партии «Слуга народа», который и выдвинул Зеленского в кандидаты в президенты Украины.

Также на съезде было принято решение о том, что председателю партии Ивану Баканову передаются полномочия на подписание решения о выдвижении Зеленского в качестве кандидата на выборах президента, а также на подачу документов в ЦИК с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить