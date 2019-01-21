Шоумен Зеленский официально выдвинут кандидатом в президенты Украины

Киев, , 16:38 — REGNUM На Украине партия «Слуга народа» выдвинула шоумена и актера Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба политической организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговоры о том, чтобы выдвинуть Зеленского в президенты Украины начались после выхода в свет телесериала «Слуга народа», а затем его продолжения «Слуга народа — 2», в которых актер сыграл учителя истории, который становится президентом Украины.

В 2018 году эти сперва полушутливые разговоры стали уже серьезными заявлениями, а социологи начали подсчитывать рейтинг популярности Зеленского как кандидата в президенты.

В новогоднюю ночь Зеленский по украинскому телевидению обратился к гражданам Украины с поздравлением в формате президентского и заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру.

И вот в неофициальной обстановке состоялся съезд партии «Слуга народа», который и выдвинул Зеленского в кандидаты в президенты Украины.

Также на съезде было принято решение о том, что председателю партии Ивану Баканову передаются полномочия на подписание решения о выдвижении Зеленского в качестве кандидата на выборах президента, а также на подачу документов в ЦИК с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.