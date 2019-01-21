Группа украинских разведчиков подорвалась на минах под Авдеевкой

Донецк, , 16:24 — REGNUM Четверо украинских военнослужащих погибли, подорвались на минном поле под Авдеевкой. Об этом сообщил 21 января пресс-секретарь Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Вчера очередная группа украинских диверсантов вновь потерпела фиаско, так и не приступив к выполнению задач», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Как сообщил Безсонов, группа военнослужащих 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ на автомобиле выехала на минное поле, которое было установлено саперами 93-й бригады. В результате все они погибли.

По словам представителя Народной милиции ДНР, в последнее время наблюдается активизация украинской разведки и подразделений специального назначения к северу от Донецка.

Безсонов подчеркнул, что с начала 2019 года «это уже третья попытка применения диверсионно-разведывательной группы северо-восточнее Авдеевки». При этом все три потерпели неудачу.

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