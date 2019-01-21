Террористы атаковали КПП на северо-востоке Сирии

Дамаск, , 18:00 — REGNUM Террористы атаковали КПП «Сирийских демократических сил» на северо-востоке Сирии, 21 января передает агентство Associated Press.

Заминированным автомобилем на западе города Шадади был атакован совместный патруль курдского ополчения и «антитеррористической коалиции» во главе с США.

По информации свидетелей нападения, в результате атаки получили ранения несколько человек. Военных США среди пострадавших нет.

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