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Минобороны Венесуэлы: В Каракасе схвачены мятежные военные

Политика

Противоречивая информация поступает из столицы Венесуэлы

Каракас, 21 января 2019, 16:20 — REGNUM  В столице Венесуэлы — городе Каракасе верные законному президенту Николасу Мадуро силовики задержали мятежных военных, которые выступили против властей. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба министерства обороны Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Каракаса поступает противоречивая информация. Так, в социальных сетях и интернет-СМИ сообщают, что группа военных подняла мятеж в столице Венесуэлы и захватила один из районов. Якобы мятежники во главе со старшим сержантом Валдреном Фигероа призвали к защите конституции Венесуэлы и неповиновении правительству Николаса Мадуро.

Однако посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса заявил, что эта информация не соответствует действительности.

И вот теперь военное ведомство Венесуэлы заявило, что военные, выступившие в Каракасе против законных властей, задержаны.

Напомним, что недавно Николас Мадуро вновь вступил в должность президента Боливарианской Республики. Однако оппозиция, которая контролирует парламент Венесуэлы — Национальную ассамблею, заявила, что не признает итоги выборов, прошедших ещё в прошлом году, и считает Мадуро узурпатором.

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Политический кризис в Венесуэле
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