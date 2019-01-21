Минобороны Венесуэлы: В Каракасе схвачены мятежные военные

Каракас, , 16:20 — REGNUM В столице Венесуэлы — городе Каракасе верные законному президенту Николасу Мадуро силовики задержали мятежных военных, которые выступили против властей. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба министерства обороны Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Каракаса поступает противоречивая информация. Так, в социальных сетях и интернет-СМИ сообщают, что группа военных подняла мятеж в столице Венесуэлы и захватила один из районов. Якобы мятежники во главе со старшим сержантом Валдреном Фигероа призвали к защите конституции Венесуэлы и неповиновении правительству Николаса Мадуро.

Однако посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса заявил, что эта информация не соответствует действительности.

И вот теперь военное ведомство Венесуэлы заявило, что военные, выступившие в Каракасе против законных властей, задержаны.

Напомним, что недавно Николас Мадуро вновь вступил в должность президента Боливарианской Республики. Однако оппозиция, которая контролирует парламент Венесуэлы — Национальную ассамблею, заявила, что не признает итоги выборов, прошедших ещё в прошлом году, и считает Мадуро узурпатором.