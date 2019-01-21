МИД Казахстана сообщил о поддержке этнических казахов в Китае

Астана, , 16:09 — REGNUM Казахстан продолжит поддерживать этнических казахов на территории Китая при соблюдении всех норм международного законодательства. Об этом, как передает агентство «КазТАГ», заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, комментируя соответствующую информацию.

Представитель МИД отметил, что в настоящее время на территории КНР проживают 1,5 млн казахов, которые являются гражданами Китая. Смадияров напомнил, что в конце 2018 года стороны достигли договоренности о выходе 2,5 тыс. этнических казахов из гражданства Китая.

Представитель МИД также не смог прокомментировать сообщение иностранных СМИ о том, что этнические казахи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая находятся под домашним арестом.

«Если это этнические казахи, но граждане КНР, то естественно, мы тут комментировать не можем», — сказал Смадияров.

Ранее издание Financial Times сообщило, что китайские власти освободили из тюрьмы сотни этнических казахов, но продолжают их держать под домашним арестом. Издание сообщает, что данные меры приняты в ожидании международных переговоров с участием ООН.

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