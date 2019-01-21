Brexit: глава МИД ФРГ призвал Великобританию объяснить, чего она хочет

Берлин, , 15:55 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал коллег из Лондона как можно скорее прояснить позицию Великобритании по вопросу Brexit, передает Tagesschau 21 января.

Хайко Маас дал понять, что никаких серьезных изменений в соглашении между Лондоном и Брюсселем в вопросе о предотвращении пограничного контроля между Северной Ирландией и Ирландией не будет. Возможно только «небольшое изменение» в позиции Брюсселя, уточнил Маас. Европа не должна ставить под угрозу мирное урегулирование в Северной Ирландии, сказал он, сославшись на взрыв автомобиля у здания суда в Лондондерри. Этот акт показывает, что «нервы истощены», сказал министр.

«Европа не может делать ничего, что вызвало бы снова конфликты в некоторых частях Европы», — подчеркнул Маас.

«Мы уже знаем, чего в Лондоне не хотят. Теперь мы, наконец, должны узнать, чего хотят в Лондоне и за что выступает большинство в парламенте», — сказал глава МИД.

Во второй половине дня 21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит парламенту «план Б», призванный избежать неурегулированного выхода страны из Европейского союза.

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