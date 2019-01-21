Турция хочет получить согласие России на новую буферную зону в Сирии

Анкара, , 15:46 — REGNUM На брифинге 18 января пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой сказал, что Анкара проведет переговоры с Москвой по вопросу создания буферной зоны на севере Сирии.

Следует заметить, что на 23 января запланирована встреча президентов России и Турции. Она была инициирована турецкой стороной. Там этот вопрос и будет обсужден. Кроме этого, по словам Хами Аксоя, вопрос также будет обсуждаться и в Вашингтоне в ходе визита турецкой делегации 5 февраля.

Идея создания буферной зоны на севере Сирии была озвучена недавно президентом Турции Реджепом Эрдоганом после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Такое вот совместное американо-турецкое изобретение.

Ключевым моментом данной идеи является создание этой зоны шириной 32 километра за счет сирийской территории, прилегающей к турецкой границе. Предлагается и разделение функций по этой буферной зоне: Турция задействует для обеспечения безопасности свои наземные силы, а США будут отвечать за воздушное пространство.

Кстати, на брифинге 18 января Хами Аксой также заявил, что что «режим не должен быть допущен в Манбидж». Город расположен на северо-востоке сирийской провинции Алеппо. Таким образом Турция указывает сирийскому правительству, что ему делать на своей суверенной территории. ИА REGNUM уже сообщало об этом.

У России уже есть опыт создания буферной зоны совместно с Турцией. И его трудно назвать положительным. Речь идет об Идлибской демилитаризованной зоне. Свою часть соглашения Турция провалила полностью. ИА REGNUM ранее сообщало о сложившейся ситуации по реальному выполнению Сочинского соглашения.