МИД РФ: Россия направит своих наблюдателей на украинские выборы

Москва, , 15:43 — REGNUM Российская сторона намерена воспользоваться приглашением ОБСЕ и направить своих наблюдателей на предстоящие украинские выборы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом сообщает 21 января ТАСС.

«Мы планируем отправить наших наблюдателей и принять участие в миссии в соответствии со всеми критериями ОБСЕ», — подчеркнул дипломат.

В то же время Грушко добавил, что у Москвы есть опасения относительно возможных провокаций в отношении российских наблюдателей.

«Дело в том, что нынешняя ситуация на Украине такова, что опасений всегда очень много», — отметил он, добавив, что Украина, как член ОБСЕ, должна выполнять все взятые на себя обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ предложила Москве направить наблюдателей на выборы главы украинского государства, которые намечены на 31 марта.

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