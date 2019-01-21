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Назарбаев одобрил поправки, усиливающие защиту прав собственности

Политика

Законопроект также направлен на оптимизацию нагрузки на судей

Астана, 21 января 2019, 15:40 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам усиления защиты прав собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного кодекса, сообщили 21 января в пресс-службе главы государства.

Ранее Назарбаев внес изменения в одобренный парламентариями законопроект, которые связаны с сохранением отдельных положений законодательства о гарантиях имущественных прав граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2018 года Мажилис парламента Казахстана принял вышеуказанный законопроект. Закон вносит поправки, которые касаются порядка и требований к содержанию уведомления землепользователей об изъятии земельных участков в пользу государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане сохранят гарантии имущественных прав граждан

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