Назарбаев одобрил поправки, усиливающие защиту прав собственности

Астана, , 15:40 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам усиления защиты прав собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного кодекса, сообщили 21 января в пресс-службе главы государства.

Ранее Назарбаев внес изменения в одобренный парламентариями законопроект, которые связаны с сохранением отдельных положений законодательства о гарантиях имущественных прав граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2018 года Мажилис парламента Казахстана принял вышеуказанный законопроект. Закон вносит поправки, которые касаются порядка и требований к содержанию уведомления землепользователей об изъятии земельных участков в пользу государства.

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