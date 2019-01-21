В МИД РФ не исключили выхода России из Совета Европы

Москва, , 15:31 — REGNUM Россия может покинуть Совет Европы. Такой путь Москва рассматривает в качестве одного из возможных вариантов дальнейшего развития отношений с СЕ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Читайте также: Совету Европы грозит опасность — СЕ может остаться без России

«Для нас дискриминация по политическим мотивам неприемлема», — приводит ТАСС слова дипломата.

Глушко напомнил, что Совет Европы «создавался для того, чтобы обеспечить единство всех европейских народов», поэтому российская стороны хотела бы получить от ПАСЕ приглашение депутатам с заверением о том, что «этот дискриминационный режим остался в прошлом».

«Если нет консенсуса или нет большинства в пользу восстановления во всей полноте прав нашей делегации, то нет смысла запрашивать подтверждения полномочий РФ в данной организации», — добавил заместитель главы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Госдума РФ приняла заявление о ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Депутаты всех фракций поддержали решение не возвращаться в ПАСЕ: не участвовать в организации и не направлять взносы.

Ранее по теме: Россия и Совет Европы: пусть ошибки исправляют те, кто их совершил

Российские парламентарии считают необходимым приведение Регламента ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех 47 стран — участниц организации.

Напомним, о возможном выходе России (причём уже в ближайшее время) из Совета Европы в ноябре 2018 года заявлял глава этой организации Турбьёрн Ягланд. По его словам, такая угроза действительно существует. Ягланд отметил, что последствия Ruxit (слово образовано по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из состава Евросоюза) приведут «к ухудшению ситуации с правами человека в России и Европе».

Полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) представители Федерального собрания РФ лишены с 2014 года из-за ситуации на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Deutsche Welle: Проживет ли Совет Европы без денег из России?